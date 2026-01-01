Pet filmova za savršen 1. januar

Nakon cele radne godine, obaveza, rokova i užurbanog tempa, prvi dan Nove godine idealan je trenutak za predah

To je dan kada se ne žuri, kada je najvažnije biti u toplom okruženju, sa porodicom ili prijateljima, uz šolju omiljenog toplog napitka i dobru filmsku priču. Upravo zato, 1. januar mnogi biraju da provedu kod kuće, u opuštenoj atmosferi, bez velikih planova.

Novogodišnji i praznični filmovi već godinama su neizostavan deo ovog dana. Oni donose toplinu, humor i emocije, podsećajući na vrednosti zajedništva, ljubavi i novih početaka. Prednost ovakvih filmova je i u tome što su prilagođeni različitim generacijama, mogu ih gledati i mlađi i stariji, bez obzira na raspoloženje nakon dočeka.

Među najbolje ocenjenim i najgledanijim naslovima koji su dostupni online sa prevodom izdvajaju se „Sam u kući“, bezvremenski klasik koji i posle više decenija uspeva da izmami osmeh i probudi praznični duh. Tu je i romantična komedija „Love Actually“, film koji kroz više isprepletanih priča donosi sliku ljubavi u praznično vreme.

Za one koji vole laganu porodičnu avanturu, „The Holiday“ je savršen izbor, dok „Last Christmas“ nudi savremenu priču sa dozom romantike i humora. Ljubitelji porodičnih filmova često se vraćaju i ostvarenju „A Christmas Carol“, koje u različitim verzijama podseća na važnost dobrote i promene nabolje.

Bez obzira na to da li prvi dan januara provodite u krugu porodice ili sa prijateljima, dobar film može biti savršen način da se godina započne mirno, bez stresa i u znaku lepih emocija.