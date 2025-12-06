Pesma Mome Dragićevića o Svetom Savi objavljena u pravoslavnom katihizu

Na stihove pesme Sveti Sava kruševačkog pesnika za decu Momira Dragićevića muziku je uradio Milorad Đurić iz Novog Sada i ona će se na naći na CD-u duhovne muzike, čije je snimanje u toku, sa ukupno šest pesama našeg zavičajnog pisca

Ideja o pisanju pesama o Svetom Savi nastala je na jednoj svetosavskoj akademiji. Nju izvode Sofija i Katarina Veškovac uz pratnju dečjeg hora Sveti knez Lazar.

Pesma o prvom srpskom arhiepiskopu, svetitelju i prosvetitelju autora Dragićevića, objavljena je u antologiji duhovne poezije za decu i mlade „Procvali božuri“ i u pravoslavnom katihizu za prvi razred osnovne škole „Veronauka – radost vere“.

Za udžbenik je dao blagoslov sremski mitropolit Vasilije.

Foto: Screenshot Youtube RTK