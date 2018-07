“Peščanik”: Uspešno okončana tri velika projekta – još mnogo posla na unapređenju poštovanja ženskih prava i zaštiti od nasilja  

Organizacija žena “Peščanik” u prethodnim mesecima uspešno je završila realizaciju tri velika projekta, a upravo, kao koordinatorka jednog od regionalnih centara Mreže “Žene protiv nasilja” kreće u realizaciju projekta decentralizacije ove mreže koja okuplja blizu trideset ženskih organizacija iz čitave Srbije

– Mi verujemo da su novinari i nevladine organizacije na istom poslu kada je reč o borbi protiv nasilja prema ženama i ženskim pravima uopšte i da su novinari i novinarke najvažniji saveznici ženama koje trpe nasilje – rekla je Snežana Jakovljević, predsednica Udruženja žena „Peščanik“ na sastanku sa predstavnicima i predstavnicama kruševačkih medija. Sastanak je bio prilika da sumiraju rezultate rada na unapređenju rodne ravnopravnosti i podršci ženama u situaciji nasilja u prethodnom periodu.

„Peščanik“ je, po njenim rečima, u poslednjih nekoliko meseci završio tri velika projekta. Prvog marta završen je projekat „Pregovori između Beograda i Prištine iz ženske perspektive“ koji je „Peščanik“ realizovao zajedno sa Organizacijom žena Severne i Južne Mitrovice za ljudska prava, sredinom maja okončan je projekat „Ustani za žene koje više ne mogu da govore – Ka efikasnijem utvrđivanju rizika u cilju sprečavanja femicida 2016-2018“ u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, a krajem maja završena je i realizacija projekta „Ženski informativno edukativni centar“. Prvi projekat podržala je švedska organizacija Kvinna till Kvinna sa kojom „Peščanik“ veoma dugo sarađuje, drugi je realizovan uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji, a treći je podržala OAK fondacija.

– Čeka nas još puno posla do kraja 2018. godine. Tu je pre svega projekat „Decentralizacija mreže Žene protiv nasilja“. Udruženje žena „Peščanik“ je jedna od koordinatorki regionalnih centara mreže „Žene protiv nasilja“ i mi obuhvatamo organizacije iz Kragujevca, Smederevske Palanke i Kruševca. To je projekat koji upravo počinje i odnosiće se na problem nasilja prema ženama, na unapređenje podrške ženama u situaciji nasilja, senzibilizaciju javnosti u odnosu na taj problem i promovisanje nulte tolerancije na nasilje prema ženama – objasnila je Snežana.

Odgovarajući na novinarska pitanja, predsednica „Peščanika“ ocenila je da ovo udruženje ima jako dobre kontakte sa lokalnim upravama u Rasinskom okrugu, te da je od 2016. godine započelo niz susreta i kontakata sa svih šest lokalnih uprava.

– Do sada smo održale 16 sastanaka: sa gradonačelnikom Kruševca smo se jednom sastale, imale smo sastanke sa predsednicima opština, sa predstavnicima i predstavnicama tela za rodnu ravnopravnost i cilj tih razgovora je da podnesemo određene inicijative i predloge koji mogu da unaprede položaj žena, a da istovremeno lokalne uprave za njih budu zainteresovane, zato što mislim da i sa njima treba da budemo na istom poslu – rekla je Snežana Jakovljević, dodajući da cilj i ženskih nevladinih organizacija i lokalnih uprava treba da bude isti, a to je demokratizacija društva, unapređenje ljudskih prava i pre svega unapređenje prava onih koji su sada najviše diskriminisani, a među njima su svakako i žene.

Udruženje žena Peščanik je najstarija ženska nevladina organizacija, osnovana je 2000. godine i bavi se nizom pitanja vezanih za unapređenje položaja žena, uvođenje rodno osetljivih politika i podršku ženama izloženim porodičnom i partnerskom nasilju. U okviru Udruženja radi i SOS telefon za žene u situaciji nasilja koji je korisnicama dostupan od 10 do 14 časova svakog radnog dana, ponedeljkom i četvrtkom od 17 do 19, a subotom od 11 do 14 sati u prostorijama Udruženja žene u nasilju mogu da potraže i pravnu pomoć. Broj SOS telefona je 0660-0660-6.

Tragični bilans porodičnog nasilja Statistika pokazuje da, iako se povećava broj propisa i zakona koji štite žene, broj ubistava žena u porodičnom i partnerskom nasilju raste. Samo u prva tri meseca ove godine smrtno je stradalo 18 žena, gotovo isto koliko je ubijeno u celoj 2010-toj godini. Podaci pokazuju da je svakog šestog dana jedna žena smrtno stradala od ruke svog bližnjeg. Ženske organizacije upozoravaju da su ovakvim podacima „kumovali“ još uvek blaga kaznena politika prema nasilnicima, nedostatak nadzora nad primenom uslovnih mera donetih protiv nasilnika, ali i nedovoljan preventivni rad i prepoznavanje rizika od strane profesionalaca.

