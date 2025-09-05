Pepeljuga i Čuvari prirode danas na Limenka festu

Postavljeno: 05.09.2025

Trećeg dana Limenka Teatar festa u Kruševcu, program obuhvata dve predstave – „Pepeljuga“ i „Čuvari prirode“

Od 11 časova, studenti druge i treće godine dramskog odseka Fakulteta umetnosti u Prištini (Zvečan – Kosovska Mitrovica), izvešće predstavu „Pepeljuga“ prema tekstu Igora Bojovića.

Pozorišni komad ukazuje na to koliko je bitno da bilo koju vrstu ugnjetavanja, idiokratije i poremećenog sistema vrednosti, vratimo onim osnovnim vrednostima od kojih smo sazdani – veri i ljubavi.

Prema priči „Dobro drvo” Šela Silverstejna, Kraljevačko pozorište će odigrati predstavu pod nazivom „Čuvari prirode“ večeras od 19 sati.

Smrđa Zlopogrđa i njegov pomagač Zdravko Prljavko nameravaju da poseku poslednje drvo na planeti. U tome ih sprečavaju Mila i Smilja, dobre vile šumskog zelenila i lekovitog bilja. Dvojicu simpatičnih negativaca pretvoreni u drveće, kroz niz komičnih situacija, otkrivaju lepotu i značaj očuvanja životne sredine.

 

