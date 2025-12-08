Pepeljevac, Vučak, Žabare i još nekoliko mesta danas bez vode zbog sanacije kvara

Postavljeno: 08.12.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode će biti naseljena mesta: Pepeljevac, Vučak, Žabare, Trebotin, Mala i Velika Vrbnica, kao i Mrmoš

Za meštane koji ostanu bez vode, obezbeđene su cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

Vučak – kod škole
Pepeljevac – kod škole
Pepeljevac – kod doma
Pepeljevac – Lukavački put
Lukavac – kod škole
Žabare i Trebotin – kod doma
Mala Vrbnica – kod prodavnice
Velika Vrbnica – kod doma

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži bez vode će biti i deo grada – Bulevar Nikole Pašića (od Vidovdanske do Aleksandra Fleminga).

Zbog prevezivanja vodovodnog priključka, istog dana, bez vode će biti i ulica Dedina – od Mihajla Pupina do Svetozara Miletića.

Uprkos radovima na mreži, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštila je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije sa sva četiri izvora teći bez ikakvih problema.

U vremenu starog Kruševca: Detalj sa obeležavanja 550 godina od Kosovske bitke

