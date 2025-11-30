Penzionerima stiže povećanje i nove promene u 2026.

Penzije u Srbiji godinama se smatraju skromnim, ali poslednjih godina beleže česta uvećanja koja donose određeno olakšanje starijim građanima. Najnovija najava iz PIO fonda ide u prilog tome da država nastavlja trend rasta primanja u trećem dobu

Prema rečima direktora PIO fonda Relje Ognjenovića, od decembra penzioneri mogu da očekuju novo povećanje primanja od 12,2 odsto. Istovremeno, najavljena je i nova promena u uslovima za odlazak u penziju, od januara žene će moći da ostvare pravo na starosnu penziju sa navršenih 64 godine života i najmanje 15 godina radnog staža.

Ognjenović je objasnio i da Srbija za razliku od mnogih zemalja ne menja starosnu granicu za muškarce, dok se ženama prag svake godine podiže za dva meseca, sa planom da se do 2032. godine starosna granica izjednači za oba pola.

Najavljena je i modernizacija sistema, ističući da će dalja digitalizacija PIO fonda pojednostaviti ostvarivanje penzionih prava. Građani mogu očekivati manje papirologije i bržu izradu rešenja, što bi u praksi trebalo da olakša čitav postupak i učini ga efikasnijim.