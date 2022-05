Penzioneri Rasinskog okruga traže poboljšanje materijalnog položaja

Okružni odbor Saveza penzionera Rasinskog okruga, kojim je predsedavao Miljko Minić, razmatrao je društveni status ove starosne populacije i utvrdio plan rada za naredni period

Penzionerska udruženja u Rasinskom okrugu su pozitivno poslovala u prošloj godini, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava nisu u mogućnosti da obezbede tekuće održavanje svojih objekata i prostorija, a da ne govorimo o neophodnim investicijama.

O teškoj situaciji u Gradskom udruženju penzionera Kruševca govorio je predsednik Miloje Bogićević:

–O penzionerima niko ozbiljno ne misli od lokalne samouprave do državne vlasti. Lepo nas prime na razgovor, a realizacije zaključaka nema. Radimo projekat za rekonstrukciju zgrade u vrednosti 1,5 miliona dinara, a para nema. Grejanje plaćamo od 70.000 do 80.000 u sezoni i 20.000 van sezone, što je nemoguće izdržati. PIO fond ne brine o radu Udruženja penzionera, a to bi trebalo da radi.

Penzionerska udruženja nemaju političku potporu, niti u lokalnoj samoupravi, niti na nivou države. Poslanici PUPS-a u Narodnoj skupštini Srbije i odbornici u lokalnim samoupravama ne iznose probleme penzionera. Tražimo od Fonda PIO da počne da rešava nagomilane probleme opštinskih udruženja, kao i celokupne populacije trećeg doba.

Predstavnici opštinskih udruženja zatražili su veće angažovanje lokalnih samouprava i resornog ministarstva i zatražili da na sledećem skupu rukovodstva penzionera Okruga prisustvuju predsednici opština, predsednik Saveza penzionera Srbije i direktor Fonda PIO Srbije.



Okružni odbor zatražio je od lokalnih samouprava da reše pitanje besplatnog prevoza penzionera, čija su primanja niža od 30.000 dinara, a da Fond PIO pruži veću podršku na upisu i povećanju broja penzionera za odlazak u banje. U ukupnom snabdevanju penzionera životnim namirnicama i ogrevom najaktivnije je udruženje iz Ćićevca, a u organizovanom snabdevanju ogrevom prednjači gradsko udruženje iz Kruševca. Sva udruženja penzionera su dobila sportsku opremu, a informatičku Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Trstenik u uspešnoj akciji koju su organizovali Fond PIO Srbije i Savez penzionera Srbije. Veliku aktivnost u prethodnom periodu ostvarena je u sportu, rekreaciji i kulturno-zabavnom životu gde je posebno zapažen rad KUD penzionera Kruševca “Dragan Toković”.

Inače, penzioneri Rasinskog okruga organizuju međusobna druženja i saradnju sa udruženjima iz drugih gradova i opština. U prethodne dve godine, zbog epidemije korona virusa, takve aktivnosti su bile manjeg obima.

Na sednici je, umesto preminulog Živomira Mijatovića, za novog člana Izvršnog odbora Saveza penzionera Srbije jednoglasno predložen Miljko Minić iz Kruševca, a za zamenika predsednika Okružnog odbora Saveza penzionera Rasinskog okruga izabrana je Nadežda Blažić iz Brusa.

Ž. Milenković