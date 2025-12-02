Penzije u Srbiji uvećane za 12,2 odsto 

Penzije u Srbiji su zvanično uvećane za 12,2 odsto, a penzioneri će prva povećana primanja dobiti 4. ili 5. januara, neposredno pred božićne praznike. Nakon ovog povećanja, prosečna penzija dostiže oko 437 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su netačne tvrdnje koje se pojavljuju na društvenim mrežama o navodnom nedostatku novca u budžetu za isplatu uvećanih penzija. Istakao je da povećanje stupa na snagu danas, dok će prve isplate uvećanih iznosa stići početkom januara.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali podsetio je da se penzije i ove godine uvećavaju mesec dana ranije – već od decembra, umesto od januara – što, kako je naglasio, predstavlja još jedno ispunjeno obećanje Vlade Srbije prema najstarijim građanima.

Mali je najavio da će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra, što je veliki rast u odnosu na 2012. godinu, kada je iznosila 204 evra. Prema njegovim rečima, penzije rastu i realno, iznad stope inflacije.

– U periodu od 2020. do 2026. godine nominalni rast penzija iznosi 117,1 odsto, dok realni rast dostiže 45,2 odsto. To znači da se kupovna moć penzionera značajno povećava uz očuvanje makroekonomske stabilnosti – istakao je Mali.

On je dodao da je cilj da prosečna penzija do kraja 2027. godine dostigne 650 evra. Pored rasta penzija, od 1. januara 2026. godine očekuje se i povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 odsto, dok će minimalna zarada biti uvećana za 10,1 odsto i premašiće 550 evra.