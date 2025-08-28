„Pečenja spaja ljude“

Tradicionalna Pečenjijada održaće se od 5. do 7. septembra u Stopanji, srpskoj prestonici pečenja, u organizaciji MZ Stopanja i Opštine Trstenik

Pod sloganom „Pečenje spaja ljude“, tokom tri dana posetioci će moći da uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu, vrhunskim specijalitetima domaće kuhinje, kao i nastupima poznatih muzičkih izvođača.

Manifestacija počinje u petak, 5. septembra u 18 i 30 sati defileom kulturno umetničkih društava u centralnoj ulici u Stopanji – na magistralnom putu Kruševac – Trstenik. U 19 sati predstaviće se folklornim igrama i narodnim pesmama kulturno umetnička društva: “Tradicija”, “Izvor”, “PPT”, “Sitan vez”, “Učitelj Momir” i Folklorni ansambl “Sveti Nikola”.

U subotu, 6. septembra, u 20 i 30 sati, publiku će zabavljati Gojko Eftoski, posle svečanog otvaranja manifestacije (u 21 sat), nastupiće Ljuba Aličić.

Trećeg dana programa, u 20 sati, publiku će uveseljavati Orkestar “Balkan bend”, a u 21 sat je planirana Revija estradnih umetnika – Lepa Lukić, Ljuba Lukić i Raša Pavlović.

Pored Opštine Trstenik, manifestaciju su podržali i Turistička organizacija, Narodni univerzitet, Komstan i drugi, a prijatelj je Central info.

Ž.M.