U ovo doba godine pčelinja društva ulaze u fazu pripreme za zimu, a njihova aktivnost se znatno smanjuje. Smanjuje se i aktivnost pčelara, ali ne i njihova briga kako će društva da prezime

Pčelari ovu godinu žele što pre da zaborave. Godina je bila sušna sa ne baš visokim prinosom. Ni prethodna godina nije bila sjajna za pčelare.

– Godina je bila vrlo nezgodna. Imali smo problema još u bagremu i tokom leta koje je bilo izrazito sušno i toplo. Pčele su letos prekidale sa leglom što nije dobro za pčele. Desilo se da je temperatura bila izrazito visoka, pčele su produžile leglo. Padavine mogu da dovededu do toga da će vegetacija pomalo i da krene i nije nemoguće da se to leglo pomalo i produži – istakao je viši naučni savetnik Instituta za krmno bilje Kruševac dr Goran Jevtić.

Dr Jevtić napominje da su neka pčelinja društva normalno završila sa leglom, a neka su nažalost prekinula sa leglom zbog pašnih i klimatskih prilika.

– Pčele mogu da nastave sa produženim leglom. Pčelari tu treba da im pomognu na taj način što neće da ih stimulišu da to rade. Ako ih budu stimulisali, pčele mogu i do decembra da nastave sa leglom i onda može biti problema sa izvođenjem novih mladih pčela tokom zime i proleća. Pčelari treba da odrade sve metode za završetak legla i da gledaju da što manje stimulišu društva za širenje legla – savetuje Jevtić.

Problem sa varoom i dalje je aktuelan.

– Sve vreme moramo da se borimo protiv varoe. Potrebno je koristiti preparate koji su dozvoljeni i efikasni.

Dr Jevtić upozorava pčelare da povedu računa o raspodeli hrane u košnicama.

– Potrebno je između društava odraditi preraspodelu hrane, pa da tamo gde fali dodate ram i dva meda. To će mnogo više da pomogne pčelama nego dodavanje hrane. Nadamo se normalnoj jeseni i zimi da pčele mogu normalno da uđu u period prezimljavanja i krenu u proleće, što je optimum što one mogu da postignu – zaključuje Jevtić.

Društvo pčelara „Dr Bogoljub Konstantinović“ okuplja oko 100 pčelara koji imaju blizu 15.000 društava.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK