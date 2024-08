Još jedan kvar na vodovodnoj mreži rezultat je trenutnog prekida vodosnabdevanja danas do 15 časova u selima Šogolj, Parunovac i Pakašnica u glavnoj ulici Vojvode Mišića, kao i u Kruševcu u ulicama Vojvode Putnika u delu od Kosovske do Prvomajske, potom ulica Despota Uglješe, dr Batuta, Dušana Matića i Štubička, a takođe će do 15 časova bez vode biti Ivankovačka i ulica Kolubarske bitke zbog rekonstrukcije vodovodne mreže.