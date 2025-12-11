Parunovac, Dedina i Obilićeva bez vode
Postavljeno: 11.12.2025
Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15.00, bez vode će biti Parunovac
Usled prevezivanja vodovodnog priključka bez vode će biti Dedina.
Zbog izrade vodovodnog priključka vodu neće imati ni Obilićeva (od Topličine do Kosturnice).
JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi i distribuira toplotnu energiju bez problema.
