Pamtenik: Pre 114 godina u Kruševcu opljačkan milioner

Pre 114 godina, list „Mali žurnal“ objavio je vest o raspletu „kruševačkog senzacionalnog događaja“ koji se nekoliko meseci pre toga dogodio

Mali žurnal na početku podseća da je trgovcu milioneru, Eri iz Kruševca, nekoliko meseci ranije ukradena velika suma novca, a da se sada po Kruševcu priča ko su mogući pljačkaši i koliko je novca uzeto.

„Mi smo u svom natpisu ’Razbojnici u fraku’ već ispričali svojim čitaocima način na koji su poznati maroderi izvršili pljačku i tom prilikom odneli preko 300 000 dinara u gotovom novcu“.

Takođe se navodi i da mnogi pričaju kako je ukradena suma mnogo veća, ali to tog trenutka još uvek nije bilo utvrđeno.

Pljačkaši su prilikom krađe pokupili sav novac iz kase i čak uzeli knjigu dužnika koju je „pokojni Filip pažljivo vodio i u koju je tačno beležio ime i prezime lica i novac koji je izdao, rok, veličinu sume, interes i otplatu“.

Prilikom popisa nije nađena nikakva „zabeleška“ kojom bi se moglo utvrditi tačno stanje kase, pa se ne može utvrditi tačna vrednost koja je ukradena.

O tome kako su razbojnici uspeli da izvedu ovu akciju, postoje dve priče, a po jednoj verziji su za to zaslužni punomoćnik i blagajnik milionera iz Kruševca.

Naime, kada je Era bio u bolnici, Mali žurnal piše kako postoje glasine da je njegova žena ključeve sefa u banci dala upravo njima – punomoćniku i blagajniku Peri koji je imao „sumnjivu prošlost“ i štićeniku Svetozaru, te da su oni iskoristili njegovo stanje i poslednjih dana života „obletali“ oko njegove postelje.