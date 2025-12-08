Pamtenik: Neke naše davne podbagdalske zime

Centar Kruševca 1957. godine

Sećanja na lepe životne trenutke, neka stara vremena kada smo bili zadovoljni i bezbrižni, nezaboravna putovanja i druženja, ljubavi koje su nas „dizale“ do neslućenih visina, nisu samo uspomene kojih se rado prisećamo, već i moćan „štit“ od neprijatnosti i životnih problema.

Pogled na Spomenik kosovskim junacima iz pravca tadašnje ulice JNA (današnja Balkanska). Na fotografiji se osim spomenika vide delovi hotela „Evropa“, robne kuće „Luvr“, zgrada „Leskovčanin“ i hotel „Pariz“

Pred nama su fotografije Kruševca, prekrivenog belim, snežnim pokrivačem, kojih se mnogi od nas još uvek sećaju samo kroz gotovo neprovidnu zavesu nepovezanih fragmenata.

Kasarna „Car Lazar“, zima 1909. godine. Snimak kapetana Bor. S. Popovića. IZVOR: Novine „Nedelja“, 1909. godine

Lepe uspomene su „krila“ na kojima letimo dalje kroz život u traganju za srećom i zadovoljstvom, uprkos tome što nam se događaju i loše stvari. One su često neophodni mehanizmi odbrane koji nam pomažu da rešimo tekuće probleme. To, istina, nije uvek jednostavno i lakše uspeva ekstrovertnim osobama, otvorenim u komunikaciji, tvrde stručnjaci, ali lepe uspomene su važne baš za svakoga.

Centar grada jedne snežne zime. Fotografija nastala 60-ih godina 20-og veka

Lepe uspomene se pamte kao film i slika, a ponekad i samo kao osećaj. Nijedan događaj ne može da nestane, već ga mi sami pakujemo u određene „fioke“ u mozgu, onako kako nam je najprihvatljivije. U zavisnosti od osobe do osobe, isti događaj može biti „spakovan“ na različite načine.

Zimska idila. Na fotografiji je ulica koja vodi od Spomenika kosovskim junacima ka zgradi Načelstva. Fotografija nastala 1962. godine

Sankanje u Kruševcu nekada