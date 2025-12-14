Pamtenik: Legenda o Karlu
Dragutin Karlo Minić jedan od najblistavijih izdanaka čuvene ovdašnje novinarske škole rođen je u Kruševcu 1942. godine. Gimnaziju je završio u rodnom gradu, a u Beogradu je studirao arheologiju, ali talenat za pisanu reč, posebno duhovitu, doveo ga je u najveću novinsku kuću na Balkanu – „Politiku“, u kojoj je proveo ceo radni vek, uz četiri godine egzila u „Ošišanom ježu“
Dobitnik je gotovo svih nagrada za književnu i novinsku satiru.
Autor je deset knjiga aforizama i priča. Prevođen je na više stranih jezika i zastupljen u domaćim i stranim antologijama. Dugogogodišnji je urednik „Satirikona” u „Politici”, autor je rubrike satiričnih komentara „Ukratko” u istom listu, kao i kolumne u časopisu „Bazar”. Bio je glavni i odgovorni urednik „Radio TV revije” i urednik u „Ošišanom ježu”. Dobitnik je najznačajnijih nagrada za humor i satiru u Srbiji – „Radoje Domanović”, „Jovan Hadži Kostić”, „Zlatni jež” i „Dragiša Kašiković”, kao i međunarodnih književnih priznanja „Aleko” u Bugarskoj i „Vuko Bezarović” u Crnoj Gori. Živi u Beogradu.
– Odrastao sam u Kruševcu, na ušću Rasine u Zapadnu Moravu, a detinjstvo mi je bilo kao da ga je pisao Mark Tven. Onako tomsojerovski. Još kao učenik počeo sam da pišem humoreske u lokalnom listu „Pobeda“, ne sluteći da će mi taj hobi postati profesija, a satiru i danas pišem u nužnoj samoodbrani.
U vremenu starog Kruševca: Gradski gudački i duvački orkestar u Kruševcu
