Pamtenik: Kir Duka kruševački

Postavljeno: 18.10.2025

Jedan od najznačajnijih glumaca Kruševačkog pozorišta Dušan Duka Jovanović rođen je u Aleksincu 24. oktobra 1932. i preminuo u rodnom mestu 3. jula 2015.

Kao glumac, od profesionalnog početka (sezona 1973/74) do penzionisanja (1997) proveo je u Kruševačkom pozorištu. Početkom 80-tih godina postaje prvak drame, a 1983. godine postaje član Udruženja dramskih umetnika Srbije. U Kruševačkom pozorištu odigrao je preko 150 uloga i nosilac je brojnih nagrada. Režirao je osam projekata.

Neke od značajnih uloga u Kruševačkom pozorištu su: Nušić u ”Autobiografiji”, Jovica Jež u „Nikoletini Bursaću” (oko 350 izvođenja), Ivko u ”Ivkovoj slavi”, Aleksa u ”Laži i paralaži”, Šandebiz-Poš u ”Bubi u uhu”, kum Sveta u ”Mrešćenju šarana”, Anta u ”Pokojniku”, Janja u „Kir Janji”, Kanjizares u ”Teatru čudesa”, Kirkor u ”Prokletoj avliji”…

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Igrajući Kir Janju ostavio je neizbrisiv trag. Ali i sve druge uloge koje su mu poveravane tumačio je vanrednim senzibilitetom. Glumca koji svakom zadatku pristupa sa radoću i ozbiljnošću. Znatiželjan i neumorno kreativan, svoje znanje i iskustvo prenosio je kako mlađim saradnicima, tako i kroz rediteljski rad na brojnim scenama širom Srbije. Zahvaljujući njegovom angažmanu u većini gradova i varoši rasinskog, moravskog i nišavskog okruga zaživele su pozorišne scene.

Osnivač je Festivala praizvedbi u Paraćinu, koji se poslednjih godina održava u Aleksincu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Nosilac je nacionalnog priznanja za doprinos kulturi.

