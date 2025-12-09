Pamtenik: Duhovni legat Bate Miladinovića pod Bagdalom

Pozorišni studio „Bata Miladinović“ osnovan je 1983. godine u Domu omladine i pionira „Mladost“ u Kruševcu

Njegov osnivač bio je proslavljeni Bratislav Bata Miladinović, dramski pedagog iz Beograda, profesor glume i dugogodišnji voditelj Dramske grupe Radio Beograda.

Pozorišni studio bio je prva scena mnogim poznatim srpskim glumcima među kojima su i: Vojin Ćetković, Nataša Marković, Sergej Trifunović, Marko Živić, Saša Petronijević, Katarina Marković…

Članovi studija u društvu vodećih lutkara Jugoslavije Mime i Baneta Jankovića

Sa jedne od proslava Studija – nekadašnji članovi, sada profesionalni glumci: Nataša Marković, Ivan Đorđević, Vojin Ćetković i Slađana Nestorović-Ristić

Marko Živić /u sredini sa kapom/

Saša Petronijević /kao Mali princ/, danas renomirani pozorišni i filmski glumac u Francuskoj

Dragan Marinković, Sergej Trifunović, Ljiljana Marinković, Jovan Petrović i Jelena Ivanović u predstavi „Kapetan Džon Piplfoks“

Priredio: Miodrag Dinulović