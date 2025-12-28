Pamtenik: Bagdalska hrastovina

U starim zapisima naćiće se tragovi o „šumovitom bregu“ koji je zakrilio Kruševac sa zapadne strane: krajem XVIII i početkom XIX veka, zatravljen, sa krčevinama i senovitim hrastovima ispod kojih se provodi „teferič“

Na Bagdali su, tih godina, priređivane i trke spahijskih konja, a stari hrastovi sečeni zarad gradnje konaka Vrančevića (danas – Kuća Simića), hanova i kuća. Sledom istorijskih događaja, hrastovinu sa Bagdale koristiće i Kruševljani, ponajpre za izradu vrata na crkvi Lazarici.