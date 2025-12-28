Pamtenik: Bagdalska hrastovina

Postavljeno: 28.12.2025

U starim zapisima naćiće se tragovi o „šumovitom bregu“ koji je zakrilio Kruševac sa zapadne strane: krajem XVIII i početkom XIX veka, zatravljen, sa krčevinama i senovitim hrastovima ispod kojih se provodi „teferič“

Na Bagdali su, tih godina, priređivane i trke spahijskih konja, a stari hrastovi sečeni zarad gradnje konaka Vrančevića (danas – Kuća Simića), hanova i kuća. Sledom istorijskih događaja, hrastovinu sa Bagdale koristiće i Kruševljani, ponajpre za izradu vrata na crkvi Lazarici.

Pamtenik: Nikola Pašić, državnik i kruševački graditelj

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
28. decembar 2025., 21:46
 

Prognoza -
1°C
Apparent: -4°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 2.8 m/s W
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top