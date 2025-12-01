Palestra vicešampion Specijalne Olimpijade u basketu

Postavljeno: 01.12.2025

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškom basketu, održano je 29. novembra u Jabuci kod Pančeva. Učestvovali su predstavnici iz 10 srpskih gradova u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca

Košarkaši Palestre osvojili su drugo mesto (Danijel Đokić, Bojan Đorđević, Slađan Milošević i Miloš Đokić), u pratnji trenera Mališe Vasiljević. Prvo mesto zauzela je ekipa iz Čačka, a treće domaćini iz Jabuke.

Svake godine u ovom periodu održava se širom Evrope nedelja košarke u kojoj učestvuje i Specijalna Olimpijada Srbije.

Zadovoljni smo postignutim rezultatima, a pripreme za dalje takmičenje su u toku jer nas 6. decembra očekuje Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u ženskom inkluzivnom basketu koje će biti održano u Novom Sadu, poručuju iz Palestre.

