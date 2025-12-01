Pakašnica i Čitluk bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti delovi sledećih naselja: Pakašnica – ulica Vojvode Mišića i prateće ulice, Čitluk – ulica Cara Lazara (deo od stovarišta „Plamen“ do nove škole), ulica Justina Popovića. Ekipe nadležnih službi biće na terenu do završetka radova, a normalizacija snabdevanja očekuje se po njihovom okončanju

Istog dana, iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštavaju da proizvodnja i distribucija toplotne energije funkcionišu uredno, te se grejanje realizuje putem sva četiri izvora bez ikakvih problema.