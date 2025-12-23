Ozvaničena zajednička organizacija mitinga „Vera Nikolić“

U Gradskoj upravi potpisan je Sporazum o saradnji između Grada Kruševca i Opštine Ćuprija povodom organizovanja atletskog mitinga „Vera Nikolić“

Ovim sporazumom, Kruševac i Ćuprija su se obavezali da svake godine organizuju memorijalni atletski miting u čast proslavljene atletičarke, Vere Nikolić.

– Potpisivanjem još jednog memoranduma želimo da nastavimo da negujemo ono što je naše. Vera je simbol jedinstva i suština je da Ćuprija i Kruševac zajednički nastave da čuvaju i razvijaju ono što je Vera ostavila u oblasti sporta i atletike. Dogovor je da jednom godišnje budemo domaćini naizmenično – jedne godine Kruševac, druge Ćuprija – kako bismo okupljali i ujedinjavali sportiste iz oba grada – naveo je gradonačelnik Kruševca, Ivan Manojlović.

Vladimir Vasiljević, zamenik predsednika Opštine Ćuprija je podsetio da su se dosadašnji mitinzi uglavnom organizovali u prvoj nedelji maja, te da bi trebalo tako da bude i u narednoj godini, što će dosta zavisiti od atletskog kalendara:

– Vera nas je napustila pre nekoliko godina, ali će, verujem, još dugo živeti sa nama, na stazama Kruševca i Ćuprije. Ovim memorandumom obavezujemo se da čuvamo sećanje na Veru, njene rezultate i veliku ljudskost. Nadam se da ćemo kroz ove memorijalne mitinge dobiti neke nove Vere, koje će posle nas nastaviti da neguju sport i uspomenu na veliku Veru Nikolić.

Inače, Vera Nikolić je rođena 1948. godine u Grabovici kod Despotovca, bila je jedna od najvećih atletičarki bivše Jugoslavije i prva Jugoslovenska šampionka Evrope.

Sa samo 18 godina postala je prvakinja Evrope na 800 metara, a godinu dana kasnije i svetska rekorderka na istoj distanci. Osvojila je još jedno evropsko zlato, bronzu, i učestvovala na dve Olimpijade. Nakon karijere radila je kao trener u Kruševcu. Preminula je 2021. godine i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

N. L.