Ozvaničen početak rada fabrike „Kromberg i Šubert“

Svečanim presecanjem vrpce ozvaničen je početak rada nemačke kompanije „Kromberg i Šubert“ u Kruševcu, koja trenutno zapošljava 560 radnika, do kraja godine bi trebalo da usposli još 200, dok je plan da do 2022. godine u njoj radi dve i po hiljade ljudi

Vrpcu su presekli predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ambasador Nemačke u Srbiji Axel Ditman, predsednik grupacije „Kromberg i Šubert“ Željko Matijević i gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović. Na ovaj način ozvaničen je rad fabrike čija je izgradnja dogovorena u oktobru 2016. godine, gradanja počela dva meseca kasnije, prvi proizvod sa trake izašao krajem prošle godine, a tokom ove počelo značajnije zapošljavanje.

U fabriku je do sada uloženo 20 od planiranih 29 miliona evra. Do kraja godine će u njoj raditi oko 760 ljudi, a plan je da, ukoliko se investicija pokaže isplativom, dodje do dodatnih ulaganja koja bi omogućila zapošljavanje ukupno četiri hiljade radnika.

Otvaranje fabike Vlada Srbije je podržala sa 9,5 miliona evra, dok je Grad Kruševac ustupio 6,2 hektara zemljišta i obezbedio infastrukturne priključke.

Obraćajući se brojnim zvanicama i radnicima fabrike predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da ništa ne može da se poredi sa uzbudjenjem koje donosi otvaranje fabrika te da otvaranje novih fabrika znači radjale više dece i popravljanje loša demografske slike Srbije.

– Pre dolaska ovde posetio sam porodicu Krstić, Dejana i Draganu. Oboje su se zaposlili u ovoj fabrici, čekaju drugo detet i rekli su mi da neće na tome stati – rekao je Vučić dodavši da „kada stigne fabrika stiže i vera u sebe, vera u budućnost za našu decu“.

Kazao je da će se nastaviti trend otvaranja fabrika kao i politika davanja subvencija investitorima. Najavio je je da će „Krombeg i Šubert“ uskoro doneti odluku o novoj investiciji te da se nada će to biti jedan od četiri grada u Srbiji.

Pre svečanog otvaranja fabrike, obraćajući se okupljenim gradjanima koji su stajali na fabričkom parkingu ali i duž puta kojim je prošao, Vučić je kazao da će nadležni u Rasinski okrug dovoditi nove fabrike jer „hocemo da vratimo nadu u budućnost svakom čoveku u Rasinskom okrugu“.

Proizvodni pogon u Kruševcu je 28-mi koji kompanija „Kromberg i Šubert“ ima van Nemačke. Reč je o porodičnoj kompaniji staroj 116 godina koja se bavi proizvodnjom automobilskih komponenti i vodeći je globalni dobavljač žičnih sistema, kablova i proizvoda tehnologije brizganja, a na 42 lokacije u svetu zapošljava 48.000 ljudi.

Predsednik „Kromberg i Šubert“ grupacije Željko Matijević rekao je da je Kruševac odabran za investiciju zbog dobre lokacije i infrastrukture posetivši da je fabrika izgradjena za šest meseci.

– U realizaciji naših planova smo godinu dana unapred, a ako se investicija pokaže isplativa, u Kruševcu ćemo zapošljavati 4.000 radnika – rekao je on.

Da je Nemačka značajan partner Srbije kazao je ambasador te zemlje Axel Ditman podsetivši da je nedavno u Kruševcu i „Henkel“ otvorio novu fabriku, da nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju 45 hiljada radnika te da investicije nemačkih kompanije iznose oko 2,3 milijarde.

– U Kruševcu je osim privredne ostvarena i saradnja na mnogim projektima, poput projekta daljinskog grejanja i prečišćavanja otpadnih voda – rekao je on.

Napomenuo je da Nemačka podržava Srbiju koja pokazuje da je na evropskom putu.

Da grad priželjkuje još ovakvih investicija rekla je gradonačelnica Jasmina Palurović koja je podsetila da do sada u Kruševcu i Rasinskom okrugu nije bilo autoindistrije.

– Dolazak velike svetske kompanije je za nas značajan, radnici će moći da steknu iskustvu u radu po modernim principima. Takodje, drago mi je što su investitori prepoznali Kruševac kao grad sa povoljnom poslovnom klimom koji može da ispuni zahteve velike i uspešne kompanije – kazala je ona.

Obećala je da će Kruševac opravdati poverenje dodavši da se nada da će ovo biti samo jedna u nizu novih fabrika.

Vučić – smanjenje nezaposlenosti i rast plata Govoreći na otvaranju fabrike predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je cilj aktuelne vlasti da nezaposlenost spusti ispod 10 odsto, a potom se koncentriše na značajno povećanje plata. – Mogli smo da štiti mo svoje pozicije i ne dovodimo radno intenzivne fabrike i da kažemo da imamo ogroman prosek plata, a da nam 30 odsto ljudi ne radi. Naš cilj je bio da smanjimo nezaposlenost. Počinjemo da radimo i na kapitalnim investicionim projektima i na naučno istraživačkim centrima sa višim primanjima za ljude sa visokom i višom školom, za IT stručnjake – rekao je on. Podsetio je da će povećanja plata u javnom sektoru biti pre kraja godine ali i rekao da je siguran da će doći do povećanja minimalne cene rada, što znači da će minimalac biti viši za sve radnike.

