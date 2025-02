Dobitnica nagrade „Slovo ljubve“ Gordana Simić

U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac svečano je obeležen 33. rođendan Kulturnog centra Kruševac. U okviru programa, dodeljena je nagrada „Slovo ljubve“ kruševačkoj dramskoj umetnici Gordani Simić i održan je koncert „Melodije sa velikog platna“ koje je izveo „Consonance duo“ koji čine Ana Stefanović (klavir i vokal) i vokalni solista Dejan Janošević.

Predanim radom i kreativnošću već 33 godine Kulturni centar Kruševac promoviše i širi kulturne vrednosti.

-Kulturni centar Kruševac je jedna od ustanova kulture koja zauzima važnu ulogu u životu građana jer svojim kompletnim i različitim programskim sadržajima zadovoljava većinu kulturnih potreba naših sugrađana. Programski profil ustanove je u skladu sa bogatom tradicijom i istorijom grada. Od osnivanja do danas KCK je prezentovao ovdašnjoj publici brojne pozorišne i filmske predstave, koncerte, izložbe, književne večeri, tribine, predavanja i mnoge druge sadržaje. Pripajanjem Kulturno- prosvetne zajednice preuzeta je delatnost negovanja izvornog narodnog stvaralaštva. U protekloj godini organizovano je nekoliko stotina programa u više različitih objekata prilagođenih posebnim sadržajima u Beloj sali, Klubu Kulturnog centra, Bioskopu Kruševac, Legatu Milića od Mačve, letnjoj sceni Kulturno- prosvetne zajednice i Pionirskom parku. Veliki broj programa se održavao u Domovima kulture u selima i crkvenim portama. Posebna pažnja posvećena je organizaciji značajnih manifestacija kao što su festivali: Zlatna kaciga, Teen Fest, Sajam knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga, Književno- filozofska škola, Leto kulture, Festival muzike za decu Rasinskog okruga, IT Fest, Međunarodni festival akademskih predstava „Čkaljini dani“, Smotra sela grada Kruševca, Belovodska rozeta, Zvezdano Zdravije i mnoge druge koje su okupile veliki broj naših sugrađana svih generacija. U okviru vaspitno- obrazovnog programa Kulturnog centra posebno mesto ima rad škola, umetničkih radionica i studija, čiji je cilj da deci i mladima pruži dodatno obrazovanje iz oblasti kulture i umetnosti koje nisu stekli tokom redovnog školovanja. U Kulturnom centru radi: baletska sekcija, škola govora i glume, škola plesa, likovni studio „Maja Olić“, dramska radionica za kreativno pisanje „Poetski teatar“, dečiji hor Kulturnog centra. Ponosni smo na rezultate postignute na dečijim i omladinskim pozorišnim festivalima. Povodom obeležavanja značajnih datuma i jubileja Kulturni centar je pripremao programe za ustanove i organizacije na teritoriji grada. Naša ustanova se bavi i izdavačkom delatnošću. Stalna izdanja godinama unazad su časopis za kulturu i umetnost „Putevi kulture“ koji beleži tragove najznačajnijih kulturnih događaja koje čuvamo za neka buduća pokolenja. Tu je i zbornik kruševačke književno- filozofske škole, katalog Međunarodnog festivala humora i satire „Zlatna kaciga“. Uz to, ustanova podržava kao izdavač mlade pisce i zavičajne autore. Kulturni centar Kruševac ima izuzetnu saradnju sa drugim ustanovama kulture našeg grada. Kulturnom centru su značajno pomogli Grad Kruševac, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i mnogobrojni umetnici iz svih oblasti stvaralaštva- rekla je direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković i zahvalila se svima koji su pomogli da ova ustanova kulture uspešno radi svih ovih godina i zaposlenima koji su svojim ličnim i profesionalim angažovanjem doprineli radu ustanove.

Veliku podršku Kulturnom centru pruža Grad Kruševac. U ime Grada prisutnima se obratila pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

-Čast mi je da u ime Grada čestitam direktorki i celom kolektivu 33 godine rada i postojanja ustanove koja neguje tradiciju, ali i otvara vrata novim, kreativnim umetničkim izrazima. Kroz godine, Kulturni centar Kruševac je bio i ostao središte za sve one koji vole umetnost i čuvaju našu bogatu kulturnu baštinu. Kruševački kulturni centar je izrastao u modernu ustanovu koja daje svakodnevni doprinos bogatstvu i šarenilu kulturnih dešavanja. Kulturni centar oduvek je bio mesto na kome se stvara umetnost koja nas povezuje, inspiriše i podseća na to šta znači biti deo kulture. Naša saradnja je uvek bila uspešna zahvaljujući poverenju, poštovanju, ambicioznosti i kreativnosti saradnika iz Kulturnog centra koji imaju dovoljno snage za nove velike poduhvate. Ovaj dan je prilika da se setimo svega što smo postigli, ali i da pogledamo u budućnost. Kulturni centar Kruševac je simbol našeg zajedništva, identiteta, tradicije i naše sposobnosti da kroz umetnost stvaramo bolji svet. Zato treba da budemo ponosni na sve što je učinjeno ali i motivisani da nastavimo sa radom na očuvanju i unapređenju kulturnog života našeg grada- istakla je Aleksić i izrazila nadu da će se ova uspešna saradnja nastaviti i u godinama koje dolaze.

Direktortka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković uručila je nagradu „Slovo ljubve“ kruševačkoj dramskoj umetnici Gordani Simić. Ona se zahvalila Kulturnom centru na dugogodišnjoj saradnji.

-Velika mi je čast, zadovoljstvo, privilegija i radost što nagradu primam od kreativnih, vrednih i posvećenih poslenika u kulturi u gradu u kojem sam duboko ukorenjena, gradu koji lepoti, kreativnosti i spokojstvu širi krila. Posebno sam ponosna što nagrada nosi naziv jedne od najlepših pesama i ljubavi koju je tananim osećanjima naš blagočestivi i častoljubivi pesnik prosvećenog i prosvetljenjog uma, veliki državnik despot Stefan Lazarević napisao- kazala je ona i citirala stihove Vere Majske o Kruševcu: „Presijava se Kruševac, zrak se penje uz moje prste kako bih mogla da dohvatim vrelo Sunce iznad grada i nosim ga kroz vekove kao štit svoj neprobojan“.

U kulturno- umetničkom delu programa nastupila je članica plesnog studija Kulturnog centra Kruševac Helena Rutović.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici javnog, političkog i kulturnog života grada.

Ognjen Milićević