Ovo su nove cene goriva

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinara, objavilo je resorno Ministarstvo

Nove cene goriva važiće do 31. decembra ove godine. U odnosu na prošlu nedelju, benzin i dizel su jeftiniji za po dva dinara.

Cene nafte su tokom ove nedelje porasle za više od dva odsto, jer su geopolitički rizici oživeli bojazan od manjka ponude.

Tako se nafta Brent kretala oko 62 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) oko 57,8 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.