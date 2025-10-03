Ovo su nove cene goriva

Postavljeno: 03.10.2025

Vozači u Srbiji od danas mogu da planiraju troškove goriva prema novim cenama koje važe do narednog petka, 10. oktobra

Litar evrodizela i dalje košta 195 dinara, dok je benzin evropremijum BMB pojeftinio i sada iznosi 179 dinara po litru.

U poređenju sa prethodnom nedeljom, cena dizela nije se promenila, dok je benzin zabeležio pad od dva dinara po litru, što će donekle olakšati vozačima koji svakodnevno koriste automobile. Ove cene važe od danas u 15 sati pa sve do isteka roka, odnosno do petka u isto vreme.

Gradska toplana počinje sa sistemskim probama

