Otvoreno klizalište u Trsteniku

Postavljeno: 04.01.2026

Omladinski trg u Trsteniku zablistao je pod ledom i osmesima – svečano je otvoreno klizalište, koje su pripremili Sportski centar Trstenik i Opština Trstenik, u saradnji sa Narodnim univerzitetom

Koraci na ledu, zvuci Novogodišnjih i Božićnih praznika praznika i radost koju dele sve generacije stvaraju posebnu čaroliju kojoj je nemoguće odoleti.

Organizatori pozivaju sve građane da uspore u susret praznicima, udahnu zimu punim plućima i prepuste se trenucima koji se pamte. Zimu treba obojiti radošću, smehom i lepim uspomenama, a sve u cilju očuvanja zdravlja i iskorišćenja blagodeti prirode.

Sportski centar je izdao obaveštenje i precizna uputstva korisnicima u cilju bezbednosti klizača, posebno najmlađih.

Radno vreme klizališta svakog dana je od 10 do 22 časa.

         Živomir Milenković

 

 

 

