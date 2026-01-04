Otvoreno klizalište u Trsteniku
Omladinski trg u Trsteniku zablistao je pod ledom i osmesima – svečano je otvoreno klizalište, koje su pripremili Sportski centar Trstenik i Opština Trstenik, u saradnji sa Narodnim univerzitetom
Koraci na ledu, zvuci Novogodišnjih i Božićnih praznika praznika i radost koju dele sve generacije stvaraju posebnu čaroliju kojoj je nemoguće odoleti.
Organizatori pozivaju sve građane da uspore u susret praznicima, udahnu zimu punim plućima i prepuste se trenucima koji se pamte. Zimu treba obojiti radošću, smehom i lepim uspomenama, a sve u cilju očuvanja zdravlja i iskorišćenja blagodeti prirode.
Sportski centar je izdao obaveštenje i precizna uputstva korisnicima u cilju bezbednosti klizača, posebno najmlađih.
Radno vreme klizališta svakog dana je od 10 do 22 časa.
Živomir Milenković
