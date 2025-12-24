Otvoreno dečije igralište u Vitkovu

U dvorištu Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ u Vitkovu otvoreno je dečije igralište, koje će biti na korist mališanima tog sela

Predsednica opštine Jelena Paunović u izjavi za medije istakla, da lokalna samouprava izlazi u susret potrebama građana Župe, kada je u pitanju akcija „Da se radi i gradi po tvom“.

– Budžetom opštine za 2026. godinu predvideli smo značajna sredstva u ovu svrhu – kaže predsednica Paunović.

Kako se igralište nalazi na javnoj površini OŠ „Ivo Lola Ribar“, predsednica opštine podsetila je, da je tokom ove godine sredstvima opštine i Ministarstva rudarstva i energetike ugrađen kotao na gas, te da će uskoro učenici imati bolje i čistije grejanje.

Predstavnik grupe građana ovog sela Vladimir Lazović, rekao je da su se novom igralištu posebno obradovali mališani, koji će ovde provoditi dosta vremena za igru i zabavu.

Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac