Otvoreni konkursi za „Zlatnu kacigu 2026“

Kulturni centar Kruševac, uz podršku Grada Kruševca, raspisao je konkurse za učešće na 34. Međunarodnom festivalu humora i satire „Zlatna kaciga 2026“. Konkursi su otvoreni za odrasle i za mlade do 18 godina, a tema je slobodna

Za odrasle, radovi mogu biti u formi karikature ili pisane forme. Karikatura treba da bude formata najmanje A4, a najviše A3, dok pisana forma može sadržati do dve kucane strane teksta ili do 20 aforizama. Nagrada za najbolju karikaturu je plaketa „Zlatna kaciga“ i novčani iznos od 600 evra, dok za najbolju pisanu formu sleduje plaketa i 400 evra. Takođe, dodeljuje se i specijalna nagrada „Rade Brka“ u iznosu od 200 evra. U svakoj kategoriji dodeljuje se po jedna nagrada.

Za mlade do 18 godina, radovi mogu biti takođe karikatura sa istim formatima kao za odrasle, pisana forma (do dve kucane strane) ili strip (do osam tabli, u slobodnoj tehnici). Nagrada za svaku kategoriju iznosi 100 evra, a nagrađeni autori dobijaju i mogućnost učešća na master class radionicama sa obezbeđenim troškovima za prevoz i smeštaj.

Rok za prijem radova je 31. decembar 2025. godine.

Radovi se šalju na adresu: Kulturni centar Kruševac, Međunarodni konkurs za mlade, Topličina 2, 37000 Kruševac, Srbija.

Za dodatne informacije kontakt telefon/faks je +381 (37) 423-025, 421-877, a e-mail adresa za mlade je: zlatnakacigazamlade@gmail.com.