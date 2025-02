Otvoreni javni pozivi za pomoć pri zapošljavanju

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) raspisala je 12 javnih poziva u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, čime će više od 15.000 ljudi dobiti priliku za rad ili stručno usavršavanje. Za ove programe izdvojeno je 6,25 milijardi dinara, dok će dodatna sredstva obezbediti i lokalne samouprave kroz zajedničko ili samostalno finansiranje

Poseban akcenat stavljen je na osobe koje se suočavaju s otežanim pristupom tržištu rada, poput mladih bez radnog iskustva, osoba sa osnovnim obrazovanjem ili bez njega, žena iz ruralnih i manje razvijenih sredina, dugoročno nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, Roma i korisnika socijalne pomoći. Prioritet će imati oni koji posao traže duže od godinu dana, a posebno oni koji su nezaposleni više od 18 meseci.

Rokovi za prijavu variraju – većina poziva biće otvorena do 28. novembra, dok će programi namenjeni osobama sa invaliditetom trajati do kraja godine. Prijave za subvencije za samozapošljavanje primaju se do 14. aprila, dok je krajnji rok za obuke zaposlenih i poslodavaca 31. oktobar.

Zainteresovani mogu podneti zahteve putem pošte, elektronski ili lično u filijalama NSZ, u zavisnosti od sedišta poslodavca ili mesta rada. Detaljne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu NSZ i društvenim mrežama službe.