Otvorena samostalna izložba slika Radovana Stanojevića

Izložba slika „Duhovi ulice“ autora Radovana Stanojevića, otvorena je u Legatu Milića od Mačve. Ljubitelji umetnosti uživali su u radovima ovog umetnika nastalih kao deo desetogodišnjeg ciklusa na temu „Čovek i prostor“

-Na ovoj izložbi nalazi se trinaest radova koji su deo jednog ciklusa kojim se ja bavim već deset godina. Moja tema su bili čovek i prostor i na putu tog istaživanja nastali su svi ovi radovi. Postavka je prilagođena ovom prostoru i nadam se da je uspešna- kaže autor izložbe Radovan Stanojević.

Na otvaranju, posetiocima izložbe obratio se dr Predrag Jašić, prijatelj ovog autora.

-Ja bih zabranio prijateljima da govore o prijatelju, jer ubeđeni smo da jedni o drugima sve znamo, pa obavezno tu napravimo neku grešku. Mene je on malo zatekao, jer sam do sada o njemu pisao kao autoru crteža. Ono što me u njegovom radu impresionira je igra svetlosti i tame u jednom neobičnom koloritu, jer i pored boje koja se prvi put vidi u njegovim radovima, vidim da ima i svojevrsne dominacije tamnog. U njegovim crtežima postojala je jedna težnja ka figurativnosti, a ona ovde ne postoji, izuzev kao svojevrsna transcedencija u odnosu na imenovanje čoveka- objašnjava Jašić.

Likovnu poetiku Radovana Stanojevića karakteriše strukturalna analiza formi. Karakter površine istaknut je slaganjem i sukobljavanjem likovnih elemenata, obojenih površina i linearnih prodiranja.

-Autor interpretira motive čoveka koji u interakciji sa prostorom gradi novi kontekst. Nosioci likovnog prikaza tako postaju naglašeni karakteri koji sadrže sliku celine iz koje su odvojeni. Oslanjajući se na svoj unutrašnji glas, autor stvara neponovljive predstave, originalne i jedinstvene po trenutku. Njegova dela predstavljaju interakciju čoveka i prostora, koja funkcionište po sopstvenim zakonima, ali i improvizovano rešenje za postavljeni likovn problem koji se ogleda u kompoziciji i boji – navodi Marija Stojadinović, urednica likovnog programa u Kulturnom centru.

Poetika Radovana Stanojevića pruža mogućnost raslojavanja i pronalaženja smisla bitisanja. U traganju za novim oblicima, kroz korišćenje poznatih predstava, autor nas upućuje na nova stanja svesti i duha.

Izložba “Duhovi ulice” otvorena je do 12. oktobra i Kruševljani mogu da je pogledaju uz pridržavanje aktuelnih epidemioloških mera.

M.S.

O autoru

Radovan Stanojević, rođen je 1974. godine u Nišu. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu završio je 2001. Godine, a doktorske studije na Fakultetu za umetnosti i dizajn u Beogradu 2016. godine. Član je ULUS-a od 2005. godine. Zaposlen je na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Aleksincu. Samostalno izlaže od 2004. godine.