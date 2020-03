Povodom Međunarodnog dana žena, u foajeu Kruševačkog pozorišta danas (5. mart) je otvorena izložba cveća koju Javno komunalno preduzeće organizuje u saradnji sa Pozorištem. Izložba će trajati do 8. marta, do kada će posetioci moći da pogledaju i kupe nešto iz bogatog asortimana saksijskog cveća i cvetnih aranžmana

Raznovrsna ponuda, od domaćih do egzotičnih biljaka, privukla je brojne Kruševljane da posete već tradicionalnu izložbu cveća u Kruševačkom pozorištu. Za one neodlučne, organizatori izložbe su tu da daju savet, a u ponudi su orhideje, bendžamin, bonsai, domaća drecena, fikusi….Cene su prilagođene svačijem džepu i kreću se od 50 pa do 8.000 dinara, koliko košta veliki bonsai. U ponudi su biljke iz uvoza, ali i iz plastenika Javnog komunalnog preduzeća.

– Već tradicionalno, izložbu organizujemo od 5. do 8. marta, u prostoru koji daje jednu posebnu draž svemu ovome što želimo da ponudimo našim sugrađanima i sugrađankama. Pozivam sve da posete izložbu, da sa nama podele uživanje u ovim predivnim bojama i mirisima – kazala je Snežana Radojković, direktorka JKP Kruševac, dodajući da je ovdašnje JKP jedno od retkih u Srbiji koje još uvek ima proizvodnju saksijskog i dekorativnog cveća, uspeva da se izbori sa konkurencijom i da svojim sugrađanima ponudi cveće po povoljnim cenama.

Predstojeći praznik 8. mart sugrađankama je čestitala i gradonačelnica Jasmina Palurović, uz poziv svima da posete izložbu cveća u Kruševačkom pozorištu i poruku da uživaju u biljkama , da ih čuvaju i da gaje ljubav prema lepom.

Izložba će biti otvorena do 8. marta, a da se kao i prethodnih godina očekuje velika posećenost, moglo se naslutiti na samom otvaranju.

D.P.

Otvorena Osmomartovska izložba cveća

