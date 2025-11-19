Otvorena likovna kolonija u Ribarskoj Banji

Postavljeno: 19.11.2025

U Umetničkoj galeriji SB „Ribarska Banja“ svečano je otvorena 36. po redu likovna kolonija pod nazivom „Jesen Ribarske Banje“

Ovogodišnju likovnu koloniju je otvorio direktor Specijalne bolnice „Ribarska Banja“, dr Dušan Šokorac, pozdravivši umetnike u želji da njihova dela oplemenjuju njih, pacijente i goste Banje.

U narednih nedelju dana deset umetnika iz cele Srbije, inspirisani prirodnim lepotama Ribarske Banje, stvaraće umetnička dela.

Među učesnicima je i jedan od pet pokretača kolonije, aktivni akademski slikar mr Pavle Nasković:

Više puta sam učestvovao u prethodnim kolonijama i trudio sam se da pozovem slikare koji će ostaviti nešto što će biti od trajne vrednosti. Ova banja može da se pohvali da ima izuzetan broj slika koje imaju izuzetnu vrednost.

Inače, likovna kolonija u Ribarskoj Banji pokrenuta je 1989. godine i jedna je od kulturnih manifestacija sa najdužom tradicijom na ovim prostorima. Zvanično ima dva dela – prolećni i jesenji.

Nebojša Lapčević laureat nagrade „Slobodan Džunić“ za roman „Sejač“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. novembar 2025., 17:45
 

Lagan sneg
6°C
Apparent: 2°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 0.6 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top