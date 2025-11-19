Otvorena likovna kolonija u Ribarskoj Banji

U Umetničkoj galeriji SB „Ribarska Banja“ svečano je otvorena 36. po redu likovna kolonija pod nazivom „Jesen Ribarske Banje“

Ovogodišnju likovnu koloniju je otvorio direktor Specijalne bolnice „Ribarska Banja“, dr Dušan Šokorac, pozdravivši umetnike u želji da njihova dela oplemenjuju njih, pacijente i goste Banje.

U narednih nedelju dana deset umetnika iz cele Srbije, inspirisani prirodnim lepotama Ribarske Banje, stvaraće umetnička dela.

Među učesnicima je i jedan od pet pokretača kolonije, aktivni akademski slikar mr Pavle Nasković:

– Više puta sam učestvovao u prethodnim kolonijama i trudio sam se da pozovem slikare koji će ostaviti nešto što će biti od trajne vrednosti. Ova banja može da se pohvali da ima izuzetan broj slika koje imaju izuzetnu vrednost.

Inače, likovna kolonija u Ribarskoj Banji pokrenuta je 1989. godine i jedna je od kulturnih manifestacija sa najdužom tradicijom na ovim prostorima. Zvanično ima dva dela – prolećni i jesenji.