Otvorena javna rasprava o budžetu i investicionom planu za 2026. godinu

Nacrt budžeta grada Kruševca za 2026. godinu, zajedno sa Planom investicija, od 2. decembra nalazi se na javnoj raspravi, potvrđeno je iz Gradske uprave. Dokument, koji obuhvata planirane prihode i rashode za narednu godinu, dostupan je građanima putem sajta Grada, a rasprava će trajati do 16. decembra

U okviru procesa biće održana i javna tribina, zakazana za ponedeljak, 8. decembar 2025. godine, u 12h, u zgradi Skupštine grada Kruševca. Tom prilikom građani će moći da iznesu mišljenja, predloge i primedbe na nacrt budžeta i investicionog plana.

Građani koji žele detaljniji uvid u tekst Nacrta mogu ga pregledati u kancelariji 59 Odeljenja za finansije radnim danima od 7.30 do 15.30, gde su dostupne i dodatne informacije, kao i kontakt telefon 414-759.

Plan investicija dostupan je u kancelariji 25 Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine, takođe svakog radnog dana od 7.30h do 15.30h, uz mogućnost dobijanja informacija putem broja 414-720.

Ovim korakom Grad poziva građane da aktivno učestvuju u procesu donošenja budžeta i oblikovanju investicionih prioriteta za 2026. godinu.