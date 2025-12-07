Otvorena javna rasprava o budžetu i investicionom planu za 2026. godinu

Postavljeno: 07.12.2025

Nacrt budžeta grada Kruševca za 2026. godinu, zajedno sa Planom investicija, od 2. decembra nalazi se na javnoj raspravi, potvrđeno je iz Gradske uprave. Dokument, koji obuhvata planirane prihode i rashode za narednu godinu, dostupan je građanima putem sajta Grada, a rasprava će trajati do 16. decembra

U okviru procesa biće održana i javna tribina, zakazana za ponedeljak, 8. decembar 2025. godine, u 12h, u zgradi Skupštine grada Kruševca. Tom prilikom građani će moći da iznesu mišljenja, predloge i primedbe na nacrt budžeta i investicionog plana.

Građani koji žele detaljniji uvid u tekst Nacrta mogu ga pregledati u kancelariji 59 Odeljenja za finansije radnim danima od 7.30 do 15.30, gde su dostupne i dodatne informacije, kao i kontakt telefon 414-759.

Plan investicija dostupan je u kancelariji 25 Odeljenja za investicije, privredu i zaštitu životne sredine, takođe svakog radnog dana od 7.30h do 15.30h, uz mogućnost dobijanja informacija putem broja 414-720.

Ovim korakom Grad poziva građane da aktivno učestvuju u procesu donošenja budžeta i oblikovanju investicionih prioriteta za 2026. godinu.

