Otvorena izložba slika Nikole Radosavljevića

U Umetničkoj galeriji otvorena je izložba slika mladog i perspektivnog umetnika Nikole Radosavljevića. Izložba predstavlja ciklus grafičkih instalacija „Tražim kuću / I am looking for a house“ nastao u poslednje četiri godine. Radovi ,,In God’s House”, ,,Heart of Armour”, ,,Elementi doma” i ,,House where noone died” udruženi na ovoj izložbi u sebi oslikavaju nevidljive, trajne i jasne potrebe vremena u kome smo.

Izložbu je otvorio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

O autoru i njegovim umetničkim delima govorila je istoričarka umetnosti i kustos izložbe Biljana Grković.

-Nikola je umetnik sa zavidnom biografijom. To pokazuje njegovu želju za proširivanjem znanja u oblasti grafike. Duži niz godina učestvuje u značajnim autorskim izložbama. Dobitnik je i brojnih značajnih nagrada. Nikolino interesovanje za grafiku ide u pravcu eksperimentisanja. Na ovoj izložbi imamo bukvalno jednu grafičku instalaciju. Posebno su vidljiva dva termina- rekonstrukcija i kuća. To rekonstruisanje prošlosti i ličnih sećanja i iskustava odnosi se i na grafički postupak. On iz te matrice umnožava grafičke listove i od njih pravi velike kompozicije (tapiserije). Njegov rad je zaista inspirativan i može da se sagledava iz različitih uglova.

U Nikolinim radovima kapitulacija, odsustvo, izbeglištvo, migracija, urušavanje, opsade, smrt i trauma neki su od elemenata koji kroz zajedničke imenitelje borbe, opstanka i revolta dolaze u prvi plan, naspram jednog individualnog sveta u kome se mir i stabilnost prikrivaju akutnom kolektivnom anksioznošću, ali i odustajanjem i nestajanjem doma, kao jedne države, nacije i na posletku, čitavog društva.

Biografija umetnika:

Nikola Radosavljević (1991) sve nivoe studija završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, (2010–20). Druge master studije završio na FLU u Beogradu, katedra za grafiku, 2022.

U svom radu istražuje dominantne sociološke i političke obrasce koji konstruišu mentalne i fizičke karakteristike savremenog društva. Bavi se pitanjima brojnosti kolektiva, preživljavanjem i otporom, kao i načinima na koje individualno sprovodimo svoje borbe za opstankom i slobodom.

Dobitnik je više priznanja, među kojima su i Nagrada trijenala grafike, Ural, Rusija, 2019. Nagrada Veliki pečat Galerije Grafičkog kolektiva, i Zlatna igla ULUS-a za 2022. godinu, Art European Prize, velike nagrade Međunarodnog trijenala grafike u Krakovu, Poljska, 2024. godine. Učestvovao je na više kolektivnih izložbi (Holandija, Nemačka, Argentina, Kina, Švajcarska, Rusija, Nepal, Makedonija, Mađarska, SAD, Indija, Grčka, Kolumbija, Bugarska…). Radove je prikazao na više nacionalnih i međunarodnih izložbi, kao što su: 59. izdanje Oktobarskog salona, KCB, Izložba ,,Rez-linija-otisak”, MSU Beograd, Međunarodno trijenale grafike u Krakovu, Poljska, Kochi Bijenale u Indiji, Međunarodno trijenale grafike u Švajcarskoj, izložba ,,Ovo (ni)je Užička Republika“, Galerija Podroom, KCB…

Do sada je organizovao trideset i devet samostalnih izložbi.

Usavršavao se na rezidencijalnim programima u Pragu, DAMU institute and SCENlab (2015), Berlinu, Culture world and SC Organisation (2016), Barseloni: Homessesion AiR (2022), Letoniji: Mark Rothko Art Centre, Daugavpils (2023), i drugim.

Izložba slika Nikole Radosavljevića „Tražim kuću“ je priređena zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Srbije. Kustos izložbe je Biljana Grković, istoričarka umetnosti i muzejska savetnica.

Izložba će biti otvorena za posetioce do šestog marta.

Otvaranju izložbe prisustvovao je pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Darko Andonov.

O. Milićević