Otvorena izložba cveća u Narodnom pozorištu Kruševac

U foajeu Narodnog pozorišta u Kruševcu juče je svečano otvorena tradicionalna izložba cveća, u organizaciji Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac“. Prostor je ispunjen raskošnim cvetnim aranžmanima, raznobojnim saksijskim biljkama i ukrasnim drvećem, koje su zaposleni ovog preduzeća pažljivo negovali i pripremali za ovu priliku. Posetioci već pri ulasku mogu uživati u bogatoj paleti boja i mirisa, dok je raznovrsna ponuda prilagođena svim ukusima i budžetima

Otvaranju izložbe prisutvovali su gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović, zamenica Snežana Radojković, direktorka Javno komunalnog preduzeća Miona Radovanović, radnici ovog preduzeća i mnogi sugrađani.

– I ove godine proizveli smo veliki broj saksijskog cveća, uvezli dekorativne biljke i kreirali atraktivne aranžmane u keramičkim, staklenim, drvenim i limenim posudama. Posebno smo se potrudili oko velikih biljaka koje su posađene tako da svaki posetilac može pronaći nešto po svom ukusu. Cene su pristupačne i prilagođene različitim mogućnostima kupaca – izjavila je Miona Radovanović, direktorka JKP „Kruševac“.

Posetioci mogu birati između raznih vrsta cveća po različitim cenama. Saksijsko cveće domaće proizvodnje kreće se od 100 do 800 dinara, dok uvozno dostiže cenu od 250 do 8.000 dinara. Ljubitelji rezanog cveća mogu pronaći gerbere po ceni od 150 dinara, ruže od 350, dok je najskuplji orijentalni cvet, koji košta 900 dinara. Orhideje, koje su među najtraženijim vrstama, prodaju se po cenama od 1.800 do 2.200 dinara.

– Ovo Pozorište je simbol umetnosti i kulture našeg grada, a JKP „Kruševac“ jednom godišnje ostavlja svoj pečat u vidu ove izložbe. Cveće već pri ulasku ostavlja bez daha, a možda je ovogodišnja postavka i bogatija nego prethodnih godina. Vidljiv je trud radnika koji s ljubavlju gaje biljke i osmišljavaju aranžmane. Pozivam sugrađane da posete izložbu i obraduju svoje drage osobe cvetnim poklonom – rekao je gradonačelnik Ivan Manojlović.

