Otvorena deonica auto-puta Moravski koridor, petlja „Vrnjačka banja“ – petlja „Vrba“

Juče je otvorena deonica auto-puta E-761 (Moravski koridor), na relaciji petlja „Vrnjačka Banja” – petlja „Vrba”, kojoj je prisustvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić

Visokim zvanicama i brojnim građanima najpre se obratio Aleksandar Titolo, otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država:

Saradnja između Srbije i SAD su jače nego ikada, zahvaljujući liderstvu Aleksandra Vučića i Donalda Trampa. Čast mi je biti ovde gde možemo videti plodove našeg snažnog partnerstva, ali mi je i čast što sam ovde sa predstavnicima kompanije „Behtel“ čiji su napori doprineli ovom projektu i ponosni smo kada američke kompanije dele svoje znanje. Prigodno je da završimo ovu godinu sa proslavom ovog dostignuća. Bila je značajna godina jer je ovo nova era odnosa između SAD i Srbije, ne mogu zamisliti sliku koja bi bolje ilustrovala ovu novu eru odnosa između naših zemalja od auto-puta, simbola povezivanja. Iskrena želja je da sledeća godina bude godina u kojoj će u Srbiju doći više američkih kompanija.

Njegova ekselencija Ilhan Sajgili, ambasador Republike Turske je izjavio:

Ovaj projekat odražava snažnu viziju Srbije za razvoj, povezanost i dugoročni rast. Drago mi je što je u realizaciji projekta učestvovala i turska kompanija „Enka“ sa američkim partnerom „Behtel“. Odnosi između Srbije i Turske se grade na poverenju, dijalogu i rezultatima. Napredovali su u svim poljima, kao što su trgovina i turizam, što je doprinelo dobrim odnosima između predsednika Srbije i Turske. Hvala „Enki“ i svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.

Ambasador Velike Britanije, Edvard Ferguson:

Moravski koridor je već uveliko važna spona između centralne i južne Srbije, s jedne strane, i zapadne Srbije s druge. On doprinosi da građani Srbije budu bliže jedni drugima i da se privreda još bolje razvija. Pored olakšavanja putovanja, važno je istaći da je ovo prvi „5G“ auto-put u Srbiji, i da će se postavljanjem digitalne infrastrukture trasom ovog koridora doprineti da usluge i razvoj budu dodatno ojačani. Kruševac, Trstenik, Vrnjačka banja, a uskoro Kraljevo i Čačak nikad nisu bili bliži jedni drugima. Brzo ćemo stizati do prelepe Lazarice, Ljubostinje i Žiče. Međutim, svaki temelj i stub na ovom projektu je ujedno i važan oslonac u odnosima Srbije i Ujedinjenog kraljevstva. Svaki kilometar koji je zajednički izgrađen je novi zalog za partnerstvo i budućnost, ali i podsetnik na našu zajedničku bogatu prošlost. Jasno nam je i zato smo od početka posvećeni finansiranju ovog poduhvata, jer njime povezujemo srpsku i britansku privredu i razmenu. Vlada UK je kroz svoje mehanizme već na početku projekta izdvojila 4 miliona EUR za finansiranje Moravskog koridora, a za završetak smo obezbedili dodatnih 260 miliona EUR Ministarstvu finansija i Koridorima Srbije, čime će ukupno finansiranje dostići 660 miliona EUR. To Moravski koridor čini najvažnijim i najvećim finansiranjem „UK Export Finance-a“ u regionu.

Ali ovo je samo početak i dobar temelj za proširenje saradnje u oblasti transporta i energetike.

Hvala partnerima „Behtel“ i „Enka“ koje su sjajno obavile svoj posao do sada, čast nam je što zajedno sa predsednikom i Vladom Republike Srbije učestvujemo u ovako bitnom projektu. Radujemo se saradnji sa vama i Koridorima Srbije i na vašim budućim projektima.

Predsednik Vučić je izjavio da se nazire skori završetak izgradnje čitavog auto-puta, navodeći da je preostalo da se urade još dve deonice u dužini od 28 i 13 kilometara.

Mnogo sam srećan što danas otvaramo ovu deonicu i što vidim kako sve ovo izgleda. To je dokaz da, kada zajedno radimo, za nas nema prepreka da postignemo i najveće rezultate. Ovaj auto-put je čudesan, najmoderniji i najširi u Srbiji i povezuje Niš i jugoistok naše zemlje na najbrži način. Strašno je važan za ovaj region i za celu državu, jer će značajno podići kvalitet života i bezbednost građana, istakao je predsednik Vučić.

Kako je istakao, rezultati su ono što pravi razliku između onih koji vredno rade i onih koji traže druge načine da ostvare svoje političke ciljeve.

Zahvalan sam svima koji su učestvovali u ovom projektu, kao i našim partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, Turske i Velike Britanije, koji su dali značajan doprinos izgradnji. Ostaje nam da nastavimo da mnogo radimo na daljem razvoju putne infrastrukture. Brze saobraćajnice su arterije jedne zemlje, a naša je obaveza da dodatno ulažemo i u regionalnu i lokalnu mrežu puteva, koja predstavlja život za naše građane, poručio je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić je dodao da će izgradnja ovakve infrastrukture značiti i dolazak većeg broja investitora, više radnih mesta, kao i veću pokretljivost stanovništva unutar Srbije.

Ovo su velike i važne stvari za našu zemlju. Ponosan sam na sve nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi danas vide da ono što su nekada bili samo snovi, postaje stvarnost. Zato nastavljamo da radimo i gradimo, zaključio je predsednik Vučić.

Zajedno sa predsednikom Vučićem svečanom otvaranju novog auto-puta prisustvovali su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, predsednik opštine Vrnjačka Banja, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić i predstavnici opština Rasinskog okruga.

Ispred Grada Kruševca, svečanom otvaranju deonice auto puta Moravski koridor je prisustvovala zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs