Otvoren „Praznični trg“ na Kosturnici uz bogat program i prazničnu atmosferu

Postavljeno: 17.12.2025

U prisustvu velikog broja građana i uz mnoštvo raznovrsnih sadržaja, na Kosturnici svečano je otvorena manifestacija „Praznični trg“, koja je i ove godine okupila Kruševljane svih generacija

Pretpraznična atmosfera, obogaćena cirkuskim animatorima, DJ programom, klizalištem, bazarom, kao i bogatom ponudom specijaliteta i slatkiša, privukla je posebno najmlađe sugrađane, kojima će u narednih mesec dana biti posvećena najveća pažnja. Organizatori su najavili da će tokom trajanja manifestacije biti realizovani brojni zabavni, muzički i kulturni programi namenjeni svim uzrastima.

U organizaciji Poslovnog centra Kruševac i Turističke organizacije, „Praznični trg“ ove godine nosi slogan „100 čarolija za puno osmeha“, a cilj je da praznični sadržaji budu dostupni što većem broju građana. U tom duhu, cene proizvoda i usluga na trgu su prilagođene, pa se ulaznice za klizalište, kao i hrana i piće, mogu kupiti po simboličnim cenama od 100 dinara.

Poseban događaj najavljen je za 26. decembar, kada će biti organizovana podela novogodišnjih paketića za 800 mališana, a praznično slavlje biće upotpunjeno koncertom Tropiko benda. Organizatori pozivaju građane da u narednom periodu posete „Praznični trg“ i uživaju u bogatom programu i prazničnoj čaroliji u centru grada.

Od danas prijava za besplatne novogodišnje paketiće za decu

