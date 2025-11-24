Otvoren poziv za razmenu znanja u nezavisnim društveno-kulturnim centrima

Nezavisni društveno-kulturni centri širom Srbije pozvani su da se prijave za učešće u programu razmene znanja, koji ima za cilj jačanje kapaciteta i profesionalni razvoj zaposlenih i volontera. Poziv je otvoren do 1. decembra, a program omogućava učesnicima da provedu od 3 do 7 dana u partnerskim centrima

Program je osmišljen kao prilika za razmenu iskustava, upoznavanje različitih modela rada, učenje kroz praksu i povezivanje organizacija koje rade u oblasti kulture i zajednice. Učesnici će imati mogućnost da prate rad kolega, učestvuju u svakodnevnim aktivnostima odabranog centra i upoznaju se sa primerima dobre prakse.

Prijavljivanje funkcioniše tako da kandidati mogu samostalno izabrati jedan od ponuđenih centara ili potražiti preporuku organizatora, koji će na osnovu potreba predložiti najadekvatniju destinaciju. Troškovi puta, smeštaja i ishrane tokom boravka su pokriveni od strane organizatora, a posete je potrebno realizovati do kraja godine.

Program se sprovodi u okviru projekta „Prostori slobode“, uz podršku Evropske unije, a namenjen je organizacijama koje žele da unaprede svoje znanje, metode rada i saradnju u mreži društveno-kulturnih centara.

Projekat sprovodi Zaječarska inicijativa, zajedno sa partnerima: Omladinski centar CK13 (Novi Sad), UG Fakiri s juga (Kruševac) i K-Town Group (Kosjerić).

Prijave se vrše putem sledećeg linka:

https://forms.gle/FvNMnBa73D3S85Mv7

https://krusevacgrad.rs/akc-gnezdo-ne-bacajte-uginule-kokoske-u-rasinu/