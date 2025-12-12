Otvoren novi Aman market u Obilićevoj ulici

Kruševac je od danas bogatiji za još jedan prodajni objekat – otvoren je drugi market „Aman“, ovoga puta u Obilićevoj ulici, koji će raditi svakog dana od 7 do 21.00

Nakon što je prvi „Aman“ market u Kruševcu otvoren nešto ranije u naselju Nacije, kompanija nastavlja širenje svoje maloprodajne mreže u gradu. Novi objekat donosi veću dostupnost svakodnevnih namirnica, kao i proširenu ponudu po pristupačnim cenama, što su mnogi stanovnici ovog dela grada već tokom prvih sati rada pozdravili.

Prodavnica je uređena po savremenim standardima, sa fokusom na preglednost, sveže proizvode i brzu uslugu.

Građani ističu da će im novi market znatno olakšati kupovinu, posebno zbog lokacije koja je sada bliža velikom broju domaćinstava.