Otvoren konkurs za studentske radove o evropskom putu Srbije

Konkurs za studentske radove o evropskim integracijama i procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji raspisalo je Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Cilj ovog nagradnog konkursa jeste da podstakne mlade akademske građane da se uključe u otvorenu i argumentovanu debatu o ključnim aspektima evropskog puta Srbije i značaju članstva u EU

Studenti su pozvani da u svojim radovima daju odgovore na jedno od ponuđenih pitanja: „Plan rasta EU za Zapadni Balkan – ubrzavanje evrointegracija ili zamena za članstvo?“, „Evrointegracije i nacionalni interes“, „Demokratske koordinate Evropske unije“ ili „Evropski identitet i nacionalni identitet“.

Kvalitet radova ocenjivaće komisija sastavljena od profesora univerziteta u Beogradu i Kragujevcu, a za tri najbolje plasirana rada predviđene su novčane nagrade u iznosima od 110.000, 80.000 i 60.000 dinara. Osim nagrađenih, Ministarstvo će u elektronskom zborniku objaviti i ostale radove koji ispunjavaju uslove konkursa.

Pravo učešća imaju studenti osnovnih i master akademskih studija svih univerziteta u Srbiji, a rok za dostavljanje radova je 3. novembar. Detaljne informacije dostupne su na sajtu Ministarstva.

J.S.