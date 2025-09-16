Otvoren konkurs za stipendiranje „Super devojčica“

Alternativni centar za devojke otvorio je konkurs za stipendiranje „Super devojčica“, koji traje od 15. do 30. septembra 2025. godine do ponoći

Pravo učešća imaju sve devojčice sa područja Srbije, uzrasta od 8 do 14 godina, koje žele da razvijaju svoje talente i veštine u oblasti sporta, umetnosti i nauke.

Roditelji/staratelji prijavni formular mogu popuniti putem linka: Prijava

O stipendijama odlučuje komisija sastavljena od mladih umetnica, naučnica, sportistkinja i aktivistkinja.

Kandidatkinje koje uđu u uži izbor biće pozvane na online intervju u pratnji roditelja/staratelja u periodu od 6. do 10. oktobra 2025. godine.

Dobitnice stipendija, u pojedinačnom iznosu od 40.000 dinara, biće objavljene na društvenim mrežama Alternativnog centra na Međunarodni dan devojčica – 11. oktobra 2025. godine. Pored toga, pobednice konkursa i njihovi roditelji biće obavešteni putem emaila i/ili telefona, nakon čega sledi potpisivanje ugovora o donaciji i isplata stipendije na tekući račun.

Podsećamo da je u toku i kampanja prikupljanja sredstava za stipendije „Podrži Super devojčice“, koja traje do 10. oktobra. Do sada su, zahvaljujući podršci fizičkih i pravnih lica, obezbeđena sredstva za 15 stipendija.

Svi zainteresovani kampanju mogu podržati putem linka: Podrži Super devojčice