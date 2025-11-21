Otvoren javni poziv za EXPO TECH program

Objavljen je javni poziv namenjen najinovativnijim idejama iz Srbije koje žele da se predstave na svetskoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu

Ovo je prilika za sve koji rade na naprednim tehnološkim rešenjima da svoj projekat pozicioniraju među najperspektivnijima i time obezbede vidljivost na međunarodnoj sceni.

Biznis Inkubator Kruševac poziva startape, mlade preduzetnike i inovativne timove iz našeg regiona da se prijave za EXPO TECH program, kroz koji je moguće dobiti bespovratna sredstva u iznosu do 12 miliona dinara po projektu.

Program pruža širok spektar pogodnosti, od finansijske podrške, preko razvoja i demonstracije tehnoloških rešenja u realnom okruženju tokom same izložbe, pa sve do povezivanja sa investitorima i inostranim partnerima.

Učesnicima je garantovana međunarodna vidljivost i prilika da predstave domaće inovacije globalnoj publici, uz dodatnu podršku usmerenu na projekte zasnovane na najnaprednijim tehnologijama.

Prijave su otvorene do 19. decembra u 12 časova, a podnose se isključivo elektronski putem portala Fonda za inovacionu delatnost.