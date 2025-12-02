Otvoren javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mladim i početnicima u biznisu

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, nastavlja podršku osnivanju i razvoju novih preduzeća, kao i preduzetnicima mlađe generacije. Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2025. godini omogućava olakšan pristup finansijama i jačanje početnog položaja na tržištu

Za realizaciju Programa opredeljeno je 223.552.000 dinara bespovratnih sredstava, dok se preostali deo investicionog ulaganja finansira kreditom Fonda sa rokom otplate do pet godina, grejs periodom do 12 meseci i kamatnom stopom u skladu sa važećim programom.

Pravo da se prijave imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća registrovana u APR-u od 1. januara 2023. godine (početnici), kao i ona registrovana od 1. januara 2020. godine čiji osnivač ili većinski vlasnik ima do 35 godina (mladi). Bespovratna sredstva mogu iznositi do 30–50% vrednosti ulaganja, u zavisnosti od tipa korisnika i kategorije razvijenosti opštine, dok ukupna odobrena sredstva po jednom zahtevu mogu biti od 400.000 do 6.000.000 dinara.

Sredstva se mogu koristiti za kupovinu opreme, mašina, alata i vozila, adaptaciju poslovnog prostora i operativne troškove, dok osnivači mogu dobiti besplatnu obuku i savetodavnu podršku u pripremi dokumentacije kod akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Prijava se podnosi elektronski, preko Portala Fonda za razvoj Republike Srbije, a javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava ili najkasnije do 30. aprila 2026. godine.