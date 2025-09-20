Otvoren deveti Međunarodni festival balona

Na Bagdali je večeras zvanično otvaren Deveti Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“ – jedinstvena manifestacija koju organizuje Turistička organizacija grada Kruševca. Svake godine sve je veći broj učesnika i posetilaca iz čitavog regiona.

Pre zvaničnog početka festivala nastupio je DJ Aleksandar, a posetioci su bili u prilici da uživaju u svetu letećih balona i „NIGHT GLOW“ – noćnom performansu balona.

Deveti Međunarodni festival balona „Kruševac kroz oblake“ otvorila je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.

-Velika mi je čast da vas pozdravim na devetom festivalu balona po kome je Grad Kruševac postao prepoznatljivo mesto na turističkoj mapi Srbije, ali i šire. Baloni simbolizuju slobodu i potrebu da se uvek vide više i dalje baš kao što naš grad teži da raste i da se razvija. Zahvaljujem se organizatoru, entuzijastima i svima koji su svojim trudom, ljubavlju i kreativnošću omogućili da Kruševac iz godine u godinu bude domaćin manifestaciji koja okuplja veliki broj posetilaca. Neka i ove godine šarenilo balona iznad Kruševca bude simbol naše otvorenosti, kulture i spremnosti da budemo deo sveta, ali i da čuvamo svoju tradiciju i svoj grad- istakla je Aleksić i poželela dobrodošlicu i lep provod svim učesnicima i posetiocima festivala.

U nastavku večeri usledio je koncert našeg poznatog pevača Nikole Rokvića. Publika je bila u prilici da uživa u najlepšim i nezaboravnim hitovima koji bude najlepše emocije.

Sutra u 16 sati počinje velika žurka koju će prirediti DJ Aleksandar. U večernjim časovima, od 20 i 30 nastupiće naša poznata estradna umetnica Milica Pavlović.

Sponzori festivala su porodične kompanije Kromberg & Šubert i Dunav osiguranje. Organizaciju festivala pomogle su Eparhija kruševačka, javne ustanove, preduzeća i institucije Grada Kruševca

O. M.