Otvoren Avantura park na Jastrepcu

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljaljić, danas je na Jastrepcu otvorio Avantura park. U sportsko rekreativni kompleks u dva novoa, namenjen potencijalnim turistima, resorno ministarstvo uložilo je 25 miliona, dok je Grad Kruševac izdvojio oko 12,3 miliona dinara

– Moj prvi utisak je da je ovo ne samo najšumovitija planina u Srbiji i na Balkanu, to je i planina i sa ogromnim potencijalom. Ovo je početak jednog dugog procesa, neće to biti nimalo lako ni jednostavno, posle godina i decenija potpune devastacije planine. U ovoj fazi, naš zadatak je da Jastrepcu vratimo epitet turističkog izletišta, kao i da iskoristimo četiri top destinacije u blizini, Kopaonik, Vrnjačka Banja, Niš i Sokobanja – rekao je ministra Ljaljić.

Kao veliku prednost Kruševca i Jastrepca, ministar je naveo i buduću izgradnju Moravskog koridora što će, kako je rekao, svakako doprineti daljem porastu turista.

– Takođe, od 1.jula otvara se 12 novih linija sa Aerodroma “Konstantin Veliki” u Nišu, a krajem juna počeće sa radom , za civilni saobraćaj, aerodrom Lađevci u Kraljevu. Na nama je da poboljšamo turističku ponudu i infrastrukturu, jer je to put da olakšamo turistima da dođu na ovu planinu – poručio je ministar.

Govoreći o vaučerima za odmor u Srbiji, Ljaljić je kazao da je u ovoj godini, za samo četiri meseca, izdato čak 120.000 vaučera, od čega 4.000 u Rasinkom okrugu.

– Akciju smo prekinuli iako je formalno trebalo da traje do oktobra. Vaučeri su podeljeni daleko brže nego što smo očekivali, tako da naredne godine sasvim sigurno moramo izdvojiti više sredstava kako bi svi oni koji žele da koriste vaučere i da borave u našim turističkim centrima, mogli to da iskoriste – rekao je on.

Da turisti rado dolaze na Jastrebac, te da se nada da će ih zahvaljujući novim sadržajima ubuduće biti još više, kazala je zamenica gradonačelnice Kruševca, Vesna Lazarević.

– Jastrebac je bogat listopadnom i četinarskom šumom, samoniklim i jestivim biljem, pečurakama…Klima je pogodna, sa velikim brojem sunčanih dana u toku godine, ima zdravih vazdušnih struja. Bavićemo se i infrastruktorom, jer je to osnov razvoja turizma – rekla je zamenica gradonačelnice.

Generalni direktor “Trajala”, Miloš Nenezić, kazao je da je izgradnja Avantura parka jedan od koraka u daljem razvoju Jastrepca, da je napravljen dugoročan plan o njegovoj daljoj izgradnji , te da se nada da će ova planina ponovo biti bitna destinacija na turističkoj mapi Srbije.

Sa izgradnjom sportsko rekreativnog kompleksa na Jastrebu otpočelo se prošle jeseni. Pored “zip lajna” dugačkog 150 metara iznad veštačkog jezera, posetiocima ove planinske lepotice na raspolaganju je i veštačka stena visoka deset metara, te dečji mobilijar sa mini zip lajnom, klackalicama, ljuljaškama i šahovskim poljem.

Avantura park nalazi se na 20-tak kilometara od Kruševca, na 500 metara nadmorske visine. Jastrebac je ranijih godina bio omiljeno izletište Kruševljana, posebno u vreme prvomajskih praznika. Od prošle godine, vile koje se nalaze pored jezera su u sistemu vaučera, što je dodatno uticalo na povećanje broja turista koji posećuju ovu planinu.

