Otvaranje izložbe „Rasbina“ Gorana Ristića u AKC Gnezdo

U okviru obeležavanja osmog rođendana Alternativnog kulturnog centra Gnezdo, u subotu 15. novembra u 20 časova biće otvorena izložba fotografija „Rasbina“ autora Gorana Ristića. Ulaz na događaj je slobodan

Fotografije okupljene u okviru ove postavke nastale su tokom protekle godine i prate talas protesta i društvenih dešavanja na lokalnom nivou, donoseći autentičan prikaz emocija, otpora i zajedništva. Ristićeve fotografije odlikuju oštri kontrasti, izražene senke i dinamične kompozicije koje beleže sirove trenutke, lice grada, njegovu ranjivost i snagu.

Goran Ristić rođen je 1986. godine u Ljubljani, a u Kruševcu živi od 1991. godine. Fotografijom se profesionalno bavi od 2016, kada je, kako sam kaže, kupio svoj prvi fotoaparat i otvorio „prozor u svet koji zaustavlja i deli kroz svoje radove“. Sarađivao je sa brojnim umetnicima, beležio događaje i festivale, ali je najpoznatiji po radu sa ljudima, kroz portrete u kojima se prepliću nežnost i snaga.

Izložba „Rasbina“ metaforično nosi ime po reci koja teče kroz grad, simbolično prikazujući glas ulice, tok promene i energiju otpora koja pulsira u savremenom društvu.

Posetioci će imati priliku da, kroz objektiv ovog kruševačkog fotografa, sagledaju grad iz drugačije perspective, onu u kojoj se umetnost i društvena stvarnost ne razdvajaju, već nadopunjuju i svedoče o vremenu u kojem živimo.