Otvara se „Zvezdano Zdravinje“

Na letnjoj pozornici crkve Svetog Đorđa u Zdravinju od večeras do 28. avgusta održava se tradicionalna manifestacija Zvezdano Zdravinje

U sklopu ovogodišnjeg „Zvezdanog Zdravinja“ pripremljen je bogat program: noćni turnir u malom fudbalu, likovna kolonija, takmičenje u pečenju jagnjadi, gulašijada, veče tradicionalne i duhovne muzike, „Zvezdani kotlić“, „Zvezdani višeboj“, „Zvezdana prepečenica“, „Zvezdano dečije popodne“ i takmičenje „Zvezdana harmonika Srbije“.

Svečano otvaranje manifestacije je večeras (petak, 8. avgust) u 20 sati kada će nastupiti KUD „Miodrag Vučković“ iz Zdravinja i KUD „Dr. Nikola Janković – Nidža“ iz Kormana.

Noćni turnir u malom fudbalu „Učina lopta“ počinje u subotu, 9. avgusta u 20 časova. U nedelju, 10. avgusta, u 10 sati počinje 52. likovna kolonija. U 14 časova održaće se takmičenje u pečenju jagnjadi „Zvezdano jagnje“.

U utorak, 12. avgusta u 17 sati očekuje nas „Zvezdano dečije popodne“, a 15. i 19. avgusta u 20 časova slede nastupi KUD- a „Polet“ iz Padeža, KUD- a „Bistrica“ iz Dvorana i hora „Sveti knez Lazar“.

U nedelju, 24. avgusta u 13 časova biće održana gulašijada. Istog dana u 16 sati uslediće „Zvezdana prepečenica“ – izbor za najbolju rakiju. U 18 časova održaće se „Čarapansko nadmetanje“ u višeboju, a u 20 sati natupiće FA „Lazarica“ iz Kruševca.

Finale noćnog turnira u malom fudbalu je 27. avgusta u 20 časova, a 28. avgusta u 15 sati počinje 12. festival „Zvezdana harmonika Srbije“. Manifestacija se završava revijalnim nastupom takmičara i koncertom narodne muzike.

Organizatori manifestacije su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i Crkvena opština Zdravinje i KUD „Miodrag Vučković“, a pokrovitelj Grad Kruševac.

O. M.