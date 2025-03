Otkazana predstava „Vesele žene Vindzorske“

Predstava „Vesele žene Vindzorske“, koja je večeras trebalo da bude izvedena u Narodnom pozorištu Kruševac, otkazana je zbog povrede jedne od glumica. Iz pozorišta se izvinjavaju publici na neplaniranoj promeni i zahvaljuju na razumevanju

Gledaoci koji su već kupili ulaznice mogu ih zadržati i iskoristiti za naredno izvođenje ove predstave, o čijem terminu će publika biti blagovremeno obaveštena. Takođe, ulaznice mogu biti vraćene, uz povraćaj novca, na biletarnici Narodnog pozorišta.

Radno vreme biletarnice je od ponedeljka do petka od 10:30 do 15:30 i od 18:30 do 20 časova, dok vikendom radi 90 minuta pre početka predstava. Za sve dodatne informacije, posetioci se mogu obratiti pozorištu putem telefona ili lično na blagajni.

Foto: Narodno pozorište Kruševac