Otkazana „Jesenja dečija radionica“ zbog lošeg vremena

Postavljeno: 24.10.2025

Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, „Jesenja dečija radionica“, koja je trebalo da bude održana za vikend u BIG-u od 12 do 15 sati, biće odložena

Organizatori su saopštili da će novi termin biti naknadno objavljen na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama.

Radionica je zamišljena kao prilika za najmlađe da uživaju u jesenjim igrama, kreativnim radionicama i druženju na otvorenom, uz mnogo zabave i stvaralaštva i zato će biti organizovana u punom sjaju i uz bogat program čim to vremenska prognoza bude dozvolila.

U noći između subote i nedelje pomeramo sat unazad

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
24. oktobar 2025., 11:59
 

Prognoza -
14°C
Apparent: 17°C
Pritisak: 1001 mb
Vlažnost: 55%
Vetar: 3.3 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top