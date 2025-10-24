Otkazana „Jesenja dečija radionica“ zbog lošeg vremena

Zbog najavljenog pogoršanja vremenskih uslova, „Jesenja dečija radionica“, koja je trebalo da bude održana za vikend u BIG-u od 12 do 15 sati, biće odložena

Organizatori su saopštili da će novi termin biti naknadno objavljen na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama.

Radionica je zamišljena kao prilika za najmlađe da uživaju u jesenjim igrama, kreativnim radionicama i druženju na otvorenom, uz mnogo zabave i stvaralaštva i zato će biti organizovana u punom sjaju i uz bogat program čim to vremenska prognoza bude dozvolila.