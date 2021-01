Na putevima u Rasinskom okrugu ima raskvašenog snega, na deonicama prema Kopaniku, Jastrepcu i Goču je do 3 centimetra, temperatura je oko nule te se saobraćaj odvija otežano, navode u “Kruševacputu”. Ekipe tog preduzeća sa mehanizacijom rade na čišćenju i tretiranju puteva

Prema informaciji iz “Kruševacputa” svi putevi u Okrugu su prohodni, osim puta u Đunisu, gde je došlo do izlivanja Južne Morave.

Prema informaciji “Jugoprevoza” skraćene su autobuske linije te se ka Stancima ide ko Kobilja, ka, na liniji Mali Šiljegovac do Novog Sela, a na liniji Bovan do Pasjka. Te linije su skraćene zbog bezbednosti saobraćaja i putnika.

J.B.

Otežan saobraćaj zbog snega

